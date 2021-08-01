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У Берліні протестували противники карантину, затримали майже 600 людей

Автор: Дмитро Левицький

У Берліні, попри заборону поліції, пройшла акція протесту проти карантинних обмежень. Оскільки акція була заборонена, то силовики намагалися її розігнати та затримували учасників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesspiegel.

Під час акції протесту відбувалися зіткнення між учасниками та силовиками. За даними правоохоронців, в ході недільних протестів було затримано майже 600 людей. Частину з них арештували на деякий час.

Учасники акції планували ще й провести пробіг автомобілів, але поліція зупинила колону за декілька кілометрів до місця початку автопробігу.

Загалом участь у сьогоднішній акції протесту взяли декілька тисяч людей. Планується, що акції проти карантину продовжаться наступного тижня.

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ГерманияпротестБерлинКарантин