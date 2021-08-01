У Берліні протестували противники карантину, затримали майже 600 людей

У Берліні, попри заборону поліції, пройшла акція протесту проти карантинних обмежень. Оскільки акція була заборонена, то силовики намагалися її розігнати та затримували учасників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesspiegel.
Під час акції протесту відбувалися зіткнення між учасниками та силовиками. За даними правоохоронців, в ході недільних протестів було затримано майже 600 людей. Частину з них арештували на деякий час.
Учасники акції планували ще й провести пробіг автомобілів, але поліція зупинила колону за декілька кілометрів до місця початку автопробігу.
Загалом участь у сьогоднішній акції протесту взяли декілька тисяч людей. Планується, що акції проти карантину продовжаться наступного тижня.