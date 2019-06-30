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В Берлине прошла многотысячная демонстрация профсоюзов

Новости » Происшествия    30.06.2019 - 03:00
В Берлине прошла многотысячная демонстрация профсоюзов
Фото: протест в Берлине (twitter.com/dielinkeberlin)

Демонстранты выступали за экологическое переориентирование и справедлививй рынок труда

В столице Германии Берлине в субботу, 29 июня, перед зданием представительства Еврокомиссии прошла крупная демонстрация с участием десятков тысяч людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Демонстрацию совместно организовали ряд общественных организаций и профсоюзов. Собравшиеся выступили за защиту климата и переориентацию на экологию, обновлены условия труда и изменения в промышленности.

Главным лозунгом мероприятия стало выражение #FairWandel ("Справедливые изменения"). По данным полиции, демонстрация прошла мирно.

Напомним, во время саммита G20 лидеры стран Большой двадцатки согласились подписать заключительное коммюнике, включая пункт об защита климата. Текст коммюнике будет "аналогичным" до прошлогоднего, который был принят на саммите в Буэнос-Айресе, где 19 из 20 членов Большой двадцатки поддержали пункты о защите климата.

Добавим, в субботу в центре Тбилиси, Грузия, оппозиционные партии и общественные активисты провели "Марш свободы", на котором вимагалить отставки главы Министерства внутренних дел Грузии Георгия Гахарії. В Грузии акции протеста продолжаются с 20 июня, новый марш запланирован на воскресенье, 30 июня.

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