У Берліні пройшла багатотисячна демонстрація профспілок

Фото: протест у Берліні (twitter.com/dielinkeberlin)

Демонстранти виступали за екологічне переорієнтування та справедлививй ринок праці

У столиці Німеччини Берліні в суботу, 29 червня, перед будівлею представництва Єврокомісії пройшла велика демонстрація за участю десятків тисяч людей. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на DW.

Демонстрацію спільно організували низка громадських організацій і профспілок. Присутні виступили за захист клімату та переорієнтування на екологію, оновлені умови праці та зміни в промисловості.

Головним гаслом заходу стало висловлення #FairWandel ("Справедливі зміни"). За даними поліції, демонстрація пройшла мирно.

Нагадаємо, під час саміту G20 лідери країн Великої двадцятки погодились підписати заключне комюніке, включаючи пункт про захист клімату. Текст комюніке буде "аналогічним" до минулорічного, який ув ухвалений на саміті у Буенос-Айресі, де 19 з 20 членів Великої двадцятки підтримали пункти про захист клімату.

Додамо, в суботу у центрі Тбілісі, Грузія, опозиційні партії та громадські активісти провели "Марш свободи", на якому вимагалить відставки глави Міністерства внутрішніх справ Грузії Георгія Гахарії. У Грузії акції протесту тривають із 20 червня, новий марш заплановано на неділю, 30 червня.