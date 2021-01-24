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В Берлине прошел масштабный митинг в поддержку Навального

Автор: Инна Собора

В Берлине, столице Германии, состоялся марш в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. Он стал одним из самых массовых политических русскоязычных мероприятий в новейшей истории города.

Об этом пишет DW.

По данным полиции, в акциях приняло участие не менее трех тысяч человек. Разрешенный властями марш прошел через весь центр города: от ведомства канцлера мимо здания Рейхстага до российского посольства на бульваре Унтер-ден-Линден и оттуда до Бранденбургских ворот.

На пути колонны было несколько остановок и импровизированных митингов. Звукоусилительная аппаратура на коляске, учитывая многочисленность собрания, помочь не могла. Слышно было очень плохо. Но звуковые недостатки ведущий митинга активист Андрей Зайцев компенсировал энергией - через его "кричалки" время атмосфера напоминала футбольную.

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То, что митинг станет таким многочисленным, не ожидал никто, а меньше всего сами организаторы. Организаторы ожидали численность в 50 человек.

РБК-Украина писало, что на митингах в поддержку оппозиционнера Алексея Навального по всей России задержали 3068 людей.

Как известно, митинги в поддержку Навального 23 января сопровождались арестами и избиением участников. Сам Навальный на данный момент находится в СИЗО "Матросская тишина", куда его поместили по решению суда.

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