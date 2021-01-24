У Берліні пройшов масштабний мітинг на підтримку Навального

У Берліні, столиці Німеччини, відбувся марш на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального. Він став одним з наймасовіших політичних російськомовних заходів у новітній історії міста.

Про це пише DW.

За даними поліції, у акціях взяло участь не менше трьох тисяч осіб. Дозволений владою марш пройшов через увесь центр міста: від відомства канцлера повз будівлю Рейхстагу до російського посольства на бульварі Унтер-ден-Лінден і звідти до Бранденбурзьких воріт.

На шляху колони було кілька зупинок та імпровізованих мітингів. Звукопідсилювальна апаратура на візку, з огляду на численність зборів, зарадити не могла. Чути було дуже погано. Але звукові недоліки ведучий мітингу активіст Андрій Зайцев компенсував енергією - через його "кричалки" часом атмосфера нагадувала футбольну.

Те, що мітинг стане таким численним, не очікував ніхто, а найменше самі організатори. Організатори очікували чисельність у 50 осіб.

РБК-Україна писало, що на мітингах на підтримку оппозиционнера Олексія Навального по всій Росії затримали 3068 людей.

Як відомо, мітинги в підтримку Навального 23 січня супроводжувалися арештами і побиттям учасників. Сам Навальний на даний момент знаходиться в СІЗО "Матроська тиша", куди його помістили за рішенням суду.