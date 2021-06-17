В Берлине пострадали десятки силовиков при выселении скваттеров из заброшенного дома

По данным издания, не менее 60 полицейских пострадали в столкновениях со скваттерами, которе незаконно занимают одно из зданий в восточном районе Берлина Фридрихсхайн.

Беспорядки начались после того, как городские власти направили в здание инспекцию пожарной безопасности, но скваттеры посчитали, что их хотят выселить, и начали забрасывать визитеров и подоспевшую полицию камнями, фейерверками и дымовыми шашками.

По словам правоохранителей, камни и файеры летели отовсюду, в том числе из окон и с крыши. По оценкам силовиков, в беспорядках участвовали не менее 300 человек.