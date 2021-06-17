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В Берлине пострадали десятки силовиков при выселении скваттеров из заброшенного дома

Автор: Дмитрий Кузнецов

Полиция Берлина попыталась освободить заброшенное здание, занятое скваттерами. Силовики применили тараны и бензопилы, чтобы попасть в дом. Забаррикадировавшиеся бросали в них камни, фейерверки и дымовые шашки. Пострадали не менее 60 правоохранителей.

Об этом сообщает телеканал 92 News.

По данным издания, не менее 60 полицейских пострадали в столкновениях со скваттерами, которе незаконно занимают одно из зданий в восточном районе Берлина Фридрихсхайн.

Беспорядки начались после того, как городские власти направили в здание инспекцию пожарной безопасности, но скваттеры посчитали, что их хотят выселить, и начали забрасывать визитеров и подоспевшую полицию камнями, фейерверками и дымовыми шашками.

По словам правоохранителей, камни и файеры летели отовсюду, в том числе из окон и с крыши. По оценкам силовиков, в беспорядках участвовали не менее 300 человек.

Скваттерство (сквоттинг, англ. squatting) — самовольное заселение покинутого или незанятого места или здания людьми, которые не являются его собственниками или разрешения на использование.

Напомним, сегодня, 17 июня, на западе Германии произошла стрельба. В результате инцидента погибли два человека, еще один получил ранения.

Отметим, в конце прошлого года в Германии произошла стрельба возле берлинского офиса Социал-демократической партии. Тогда в результате инцидента получили ранения четыре человека.

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