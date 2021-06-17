У Берліні постраждали десятки силовиків при виселенні скватерів з покинутого будинку

За даними видання, не менше 60 поліцейських постраждали в зіткненнях зі скватерами, які незаконно займають одну з будівель в східному районі Берліна Фрідріхсхайн.

Заворушення почалися після того, як міська влада направила в будівлю інспекцію пожежної безпеки, але скватери порахували, що їх хочуть виселити, і почали закидати візитерів і поліцію камінням, феєрверками і димовими шашками.

За словами правоохоронців, камені і фаєри летіли звідусіль, в тому числі з вікон і з даху. За оцінками силовиків, у заворушеннях брали участь не менше 300 осіб.