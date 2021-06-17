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У Берліні постраждали десятки силовиків при виселенні скватерів з покинутого будинку

Автор: Дмитрий Кузнецов

Поліція Берліна спробувала звільнити покинуту будівлю, зайняту скватерами. Силовики застосували тарани і бензопили, щоб потрапити в будинок. Забарикадувалися кидали в них каміння, феєрверки і димові шашки. Постраждали не менше 60 правоохоронців.

Про це повідомляє телеканал 92 News.

За даними видання, не менше 60 поліцейських постраждали в зіткненнях зі скватерами, які незаконно займають одну з будівель в східному районі Берліна Фрідріхсхайн.

Заворушення почалися після того, як міська влада направила в будівлю інспекцію пожежної безпеки, але скватери порахували, що їх хочуть виселити, і почали закидати візитерів і поліцію камінням, феєрверками і димовими шашками.

За словами правоохоронців, камені і фаєри летіли звідусіль, в тому числі з вікон і з даху. За оцінками силовиків, у заворушеннях брали участь не менше 300 осіб.

Скватерство (сквотинг, англ. Squatting) - самовільне заселення покинутого або незайнятого місця або будівлі людьми, які не є його власниками або дозволу на використання.

Нагадаємо, сьогодні, 17 червня, на заході Німеччини сталася стрілянина. В результаті інциденту загинули дві людини, ще один отримав поранення.

Зазначимо, наприкінці минулого року у Німеччині сталася стрілянина біля Берлінського офісу Соціал-демократичної партії. Тоді в результаті інциденту отримали поранення чотири людини.

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