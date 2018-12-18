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В Берлине полиция обыскала мечеть в рамках расследования дела о терроризме

Новости » Происшествия    18.12.2018 - 14:59
В Берлине полиция обыскала мечеть в рамках расследования дела о терроризме
Фото: полиция Германии (facebook.com-BundespolizeiKarriere)

Полиция ведет расследование против 45-летнего Ахмада А., имама мечети Ас-Сахаба

В Берлине (Германия) полицейские обыскали мечеть в рамках расследования дела о тероризме. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Associated Press.

Сообщается, что полиция ведет расследование против 45-летнего Ахмада А., имама мечети Ас-Сахаба. Его подозревают в финансировании терроризма из-за отправки денег "джихадистскому боевику в Сирии для приобретения военной техники".

В полиции рассказали, что обыски в мечети и других местах были направлены на получение доказательств для текущего расследования. 

Напомним, в ночь на 11 марта в столице Германии Берлине в районе Райниендорф было совершено нападение на турецкую мечеть. Трое неизвестных молодых людей разбили окно в мечети и устроили там пожар.

Прибывшие на место происшествия пожарные потушили огонь, но одно из помещений мечети полностью выгорело. Полиция исходит из того, что речь идет о политически мотивированном преступлении.

После этого турецко-исламский союз религиозных учреждений страны заявил, что хочет лучшей защиты для мечетей в Германии. 

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Новости Украины ГерманиямечетьобыскТерроризм
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