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В Берліні поліція обшукала мечеть в рамках розслідування справи про тероризм

Новини » Надзвичайні події    18.12.2018 - 14:59
В Берліні поліція обшукала мечеть в рамках розслідування справи про тероризм
Фото: поліція Німеччини (facebook.com-BundespolizeiKarriere)

Поліція веде розслідування проти 45-річного Ахмада А., імама мечеті Ас-Сахаб

В Берліні (Німеччина) поліцейські обшукали мечеть в рамках розслідування справи про тероризм. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Associated Press.

Повідомляється, що поліція веде розслідування проти 45-річного Ахмада А., імама мечеті Ас-Сахаб. Його підозрюють у фінансуванні тероризму через відправлення грошей "джихадистському бойовику в Сирії для придбання військової техніки".

У поліції розповіли, що обшуки в мечеті та інших місцях були спрямовані на отримання доказів для поточного розслідування.

Нагадаємо, в ніч на 11 березня в столиці Німеччини Берліні в районі Райниендорф був скоєний напад на турецьку мечеть. Троє невідомих молодих людей розбили вікно в мечеті і влаштували там пожежу.

Прибулі на місце події пожежники загасили вогонь, але одне з приміщень мечеті повністю вигоріло. Поліція виходить з того, що йдеться про політично вмотивований злочин.

Після цього турецько-ісламський союз релігійних установ країни заявив, що хоче кращого захисту для мечетей в Німеччині.

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