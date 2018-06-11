В Берлине ожидают тяжелых переговоров о Донбассе, - МИД ФРГ

На встрече "нормандской четверки" будут обсуждаться вопросы размещения миссии ООН на Донбассе

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас сообщил, что ожидает сложных переговоров во время следующей встречи стран-участниц "нормандской четверки". Об этом информирует DW.

На встрече будут обсуждаться вопросы размещения на Донбассе миссии миротворцев ООН.

"Глава немецкого внешнеполитического ведомства подчеркнул, что длительное отсутствие прогресса в выполнении минских договоренностей осложнила ситуацию для людей на Востоке Украины, "которые ничего не хотят так сильно, как мира", - пишет издание.

Маас отметил, что "интересы и позиции Украины и России во многих сферах" имеют значительные расхождения.

Отметим, что 11 июня Павел Климкин отправляется на встречу министров иностранных дел стран нормандского формата.

Напомним, на встрече глав министерств иностранных дел (МИД) "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Российская Федерация), вопрос заложников будет одним из приоритетных.