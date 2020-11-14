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В Берлине обезвредили бомбу, которую нашли в жилом районе

Автор: Дмитрий Левицкий

Бомбу времен Второй мировой войны, которую нашли в жилом районе Берлина, обезвредили. Опасную находку достали из земли и отвезли в место, где она не будет представлять опасности.

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Об этом сообщает полиция Берлина.

После вывоза бомбы, жителям близлежащих домов разрешили вернуться в свои жилища. На время проведения спецоперации эвакуировали около 7500 жителей города.

Напомним, 250-килограммовую бомбу нашли на улице Кройцберга вечером 13 ноября. После этого была объявлена эвакуация жителей близлежащего района, которая продолжалась до вечера 14 ноября.

Также РБК-Украина писало, о бомбе времен Второй мировой войны, которую нашли вблизи польского города Свиноуйсьце. Из-за бомбы пришлось эвакуировать 750 человек.

Кроме того, в августе мину времен Второй мировой войны нашли вблизи курортного Черноморска. Спасателям пришлось эвакуировать весь пляж, чтобы обезвредить мину.

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