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В Берлине несколько музеев пострадали от масштабных актов вандализма

Берлин, Среда 21 октября 2020 09:40
В Берлине несколько музеев пострадали от масштабных актов вандализма
Фото: Музейный остров в Берлине (wikimedia.by Thomas Wolf)
Автор: Андрей Козловский

На территории Музейного острова в Берлине неизвестные повредили минимум 70 достопримечательностей в нескольких музеях. Это одна из крупнейших атак в истории Германии.

Об этом сообщает ZEIT.

Как сообщается, неизвестные залили масляной жидкостью минимум 70 экспонатов в Пергамском музеи, Старой Национальной галереи, Новом музее и других. Среди пострадавших достопримечательностей - египетские саркофаги, скульптуры и картины XIX века.

Полиция немецкой столицы сейчас проводит расследование. Мотивы вандалов неизвестны. Журналисты готовятся обнародовать больше деталей в ближайшие дни.

Напомним, в июне в Нью-Йорке (США) демонтируют Конный памятник бывшему президенту Соединенных Штатов Теодору Рузвельту у входа в Американский музей истории после того, как на него совершили нападение.

После этого президент США подписал распоряжение о защите памятников, мемориалов и статуй. Документ ужесточает наказание за порчу памятников и их разрушение.

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