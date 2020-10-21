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У Берліні декілька музеїв постраждали від масштабних актів вандалізму

Берлин, Середа 21 жовтня 2020 09:40
У Берліні декілька музеїв постраждали від масштабних актів вандалізму
Фото: Музейний острів у Берліні (wikimedia.by Thomas Wolf)
Автор: Андрій Козловський

На території Музейного острова у Берліні невідомі пошкодили щонайменш 70 пам’яток у декількох музеях. Це є один із найбільших нападів в історії Німеччини.

Про це повідомляє ZEIT.

Як повідомляється, невідомі залили масляною рідиною щонайменш 70 експонатів у Пергамському музеї, Старій Національній галереї, Новому музеї та інших. Серед постраждалих пам'яток - єгипетські саркофаги, скульптури та картини ХІХ сторіччя.

Поліція німецької столиці наразі проводить розслідування. Мотиви вандалів невідомі. Журналісти готуються оприлюднити більше деталей найближчими днями.

Нагадаємо, у червні в Нью-Йорку (США) демонтують Кінний пам'ятник колишньому президентові Сполучених Штатів Теодору Рузвельту біля входу в Американський музей природної історії після того, як на нього скоїли напад.

Після цього президент США підписав розпорядження про захист пам'ятників, меморіалів і статуй. Документ посилює покарання за псування пам'яток та їх руйнування.

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