ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Строгое наказание за вандализм: Трамп подписал распоряжение 0 защите памятников

Новости » Общество     27.06.2020 - 02:14
Строгое наказание за вандализм: Трамп подписал распоряжение 0 защите памятников
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)

Виновникам разрушений памятников и мемориалов грозит даже тюремный срок

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал распоряжение о защите памятников, мемориалов и статуй. Документ ужесточает наказание за порчу памятников и их разрушение.

Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макенани.

"Те, кто разрушает наши памятники, будут преследоваться по всей строгости закона", - написала она.

Строгое наказание за вандализм: Трамп подписал распоряжение 0 защите памятников

Позже о своем решении сообщил и сам Трамп.

"Мне выпала честь подписать очень строгое распоряжение, защищающее американские памятники, мемориалы и статуи, а также которое позволит бороться с недавним преступным насилием. Долгие тюремные сроки за эти беззакония против нашей великой страны", - заявил американский лидер.

Строгое наказание за вандализм: Трамп подписал распоряжение 0 защите памятников

Напомним, что в Нью-Йорке потребовали демонтировать конный памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории.

Активисты назвали его символом колониальной экспансии и расовой дискриминации и выступали против этого памятника много лет.

Однако уже статуе седьмого президента страны Эндрю Джесона повезло меньше - демонстранты в США пытались самостоятельно свалить статую, которая находится напротив Белого дома в Вашингтоне.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Виталия Мазур

Теги Новости Украины Соединенные Штаты АмерикипротестДональд Трамп
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь