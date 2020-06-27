Строгое наказание за вандализм: Трамп подписал распоряжение 0 защите памятников

Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)

Виновникам разрушений памятников и мемориалов грозит даже тюремный срок

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал распоряжение о защите памятников, мемориалов и статуй. Документ ужесточает наказание за порчу памятников и их разрушение.

Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макенани.

"Те, кто разрушает наши памятники, будут преследоваться по всей строгости закона", - написала она.

Позже о своем решении сообщил и сам Трамп.

"Мне выпала честь подписать очень строгое распоряжение, защищающее американские памятники, мемориалы и статуи, а также которое позволит бороться с недавним преступным насилием. Долгие тюремные сроки за эти беззакония против нашей великой страны", - заявил американский лидер.

Напомним, что в Нью-Йорке потребовали демонтировать конный памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории.

Активисты назвали его символом колониальной экспансии и расовой дискриминации и выступали против этого памятника много лет.

Однако уже статуе седьмого президента страны Эндрю Джесона повезло меньше - демонстранты в США пытались самостоятельно свалить статую, которая находится напротив Белого дома в Вашингтоне.

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Автор: Виталия Мазур