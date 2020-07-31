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В Берлине напали на торговый центр, есть пострадавшие

Берлин, Пятница 31 июля 2020 16:49
В Берлине напали на торговый центр, есть пострадавшие
Фото: место происшествия (twitter.com/DroidAlexandra)
Автор: РБК-Украина

В результате инцидента пострадали по меньшей мере 11 человек

В немецкой столице Берлине произошло нападение на торговый центр Karstadt. В результате инцидента пострадали одиннадцать человек.

Об этом сообщает Welt.

Нападавшие на отделение банка в торговом центре в Берлине распылили газ.

Четверо преступников скрылись с места преступления.

Сейчас полиция ведет операцию по их поиску. Полиция отвергает террористическую версию в связи с нападением.

На месте происшествия работают полиция, спасатели и "скорая".

Напомним, в ноябре прошлого года произошло ограбление музейной сокровищницы "Зеленый свод", в результате которого похитили 49-каратный бриллиант стоимостью 10-12 млн долларов.

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