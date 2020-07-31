В Берлине напали на торговый центр, есть пострадавшие

В результате инцидента пострадали по меньшей мере 11 человек
В немецкой столице Берлине произошло нападение на торговый центр Karstadt. В результате инцидента пострадали одиннадцать человек.
Об этом сообщает Welt.
Нападавшие на отделение банка в торговом центре в Берлине распылили газ.
Четверо преступников скрылись с места преступления.
Сейчас полиция ведет операцию по их поиску. Полиция отвергает террористическую версию в связи с нападением.
На месте происшествия работают полиция, спасатели и "скорая".
#Hermannplatz https://t.co/jdu3VXbPLy pic.twitter.com/skUV7ujz93— Alexandra Salvaterra (@DroidAlexandra) July 31, 2020
Großer Polizeieinsatz am #Hermannplatz. #Karstadt ist abgeriegelt. Dutzende von Polizei- und Krankenwagen. Es habe einen Überfall auf die #Postbank-Filiale, sagen Passanten. #Neukölln #Berlin pic.twitter.com/UliizoO8hf— Nader Alsarras نادر الصراص (@NaderAlsarras) July 31, 2020
Напомним, в ноябре прошлого года произошло ограбление музейной сокровищницы "Зеленый свод", в результате которого похитили 49-каратный бриллиант стоимостью 10-12 млн долларов.