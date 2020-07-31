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У Берліні напали на торговий центр, є постраждалі

Берлін, П'ятниця 31 липня 2020 16:49
У Берліні напали на торговий центр, є постраждалі
Фото: місце події (twitter.com/DroidAlexandra)
Автор: РБК-Україна

В результаті інциденту постраждали щонайменше 11 осіб

У німецькій столиці Берліні відбувся напад на торговий центр Karstadt. В результаті інциденту постраждали одинадцять осіб.

Про це повідомляє Welt.

Нападники на відділення банку в торговому центрі в Берліні розпорошили газ.
Четверо злочинців втекли з місця злочину.

Зараз поліція веде операцію по їх пошуку. Поліція відкидає терористичну версію у зв'язку з нападом.

На місці події працюють поліція, рятувальники і "швидка".

Нагадаємо, в листопаді минулого року відбулося пограбування музейної скарбниці "Зелене зведення", в результаті якого викрали 49-каратний діамант вартістю 10-12 млн доларів.

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