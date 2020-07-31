У Берліні напали на торговий центр, є постраждалі

В результаті інциденту постраждали щонайменше 11 осіб
У німецькій столиці Берліні відбувся напад на торговий центр Karstadt. В результаті інциденту постраждали одинадцять осіб.
Про це повідомляє Welt.
Нападники на відділення банку в торговому центрі в Берліні розпорошили газ.
Четверо злочинців втекли з місця злочину.
Зараз поліція веде операцію по їх пошуку. Поліція відкидає терористичну версію у зв'язку з нападом.
На місці події працюють поліція, рятувальники і "швидка".
#Hermannplatz https://t.co/jdu3VXbPLy pic.twitter.com/skUV7ujz93— Alexandra Salvaterra (@DroidAlexandra) July 31, 2020
Großer Polizeieinsatz am #Hermannplatz. #Karstadt ist abgeriegelt. Dutzende von Polizei- und Krankenwagen. Es habe einen Überfall auf die #Postbank-Filiale, sagen Passanten. #Neukölln #Berlin pic.twitter.com/UliizoO8hf— Nader Alsarras نادر الصراص (@NaderAlsarras) July 31, 2020
Нагадаємо, в листопаді минулого року відбулося пограбування музейної скарбниці "Зелене зведення", в результаті якого викрали 49-каратний діамант вартістю 10-12 млн доларів.