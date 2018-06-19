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В Берлине начался суд по делу об антисемитском нападении

НовостиОбщество    19.06.2018 - 14:00
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ожидается, что суд вынесет решение сегодня

В Берлине (Германия) сегодня, 19 июня, начался процесс над сирийцем, который в апреле 2018 года напал в столице ФРГ на двух мужчин в кипах. Его обвиняют в нанесении опасных травм и оскорблениях, пишет DW.

Как сообщается, во время судебного заседания 19-летний сириец, который жил в Германии с 2015 года, пытался объяснить свои действия.

"Я не хотел его ударить, я просто хотел его напугать... Мне очень жаль, это была моя ошибка", - заявил он и признал, что принимал наркотики перед инцидентом.

В течение дня показания должны предоставить свидетели инцидента и потерпевшие. Ожидается, что суд вынесет решение сегодня.

Отметим, инцидент произошел в берлинском районе Пренцлауэр-Берг 18 апреля. Тогда трое мужчин совершили нападение на 21-летнего гражданина Израиля и 24-летнего гражданина Германии, которые шли по улице в традиционных иудейских религиозных головных уборах - кипах.

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии приступил к работе уполномоченный по работе с антисемитизмом Феликс Клейн.

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Теги публикации: Германия, Берлин, антисемитизм, Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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