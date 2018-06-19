У Берліні почався суд у справі про антисемітський напад

Очікується, що суд винесе рішення сьогодні

У Берліні (Німеччина) сьогодні, 19 червня, почався процес над сирійцем, який у квітні 2018 року напав у столиці ФРН на двох чоловіків у кіпах. Його звинувачують в нанесенні небезпечних травм і образі, пише DW.

Як повідомляється, під час судового засідання 19-річний сирієць, який жив у Німеччині з 2015 року, намагався пояснити свої дії.

"Я не хотів його вдарити, я просто хотів його налякати… Мені дуже шкода, це була моя помилка", - заявив він і визнав, що приймав наркотики перед інцидентом.

Протягом дня свідчення мають надати свідки інциденту та потерпілі. Очікується, що суд винесе рішення сьогодні.

Зазначимо, інцидент стався в берлінському районі Пренцлауер-Берг 18 квітня. Тоді троє чоловіків скоїли напад на 21-річного громадянина Ізраїлю і 24-річного громадянина Німеччини, які йшли вулицею в традиційних юдейських релігійних головних уборах - кіпах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Німеччині приступив до роботи уповноважений по роботі з антисемітизмом Фелікс Клейн.