В Берлине начали расследования против более 500 участников антиковидных акций

Так, 59 дел связаны с обвинением в сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов, а 43 - с обвинением в нападении на них.

В общей сложности полицией были задержаны около тысячи человек. Более 60 процентов из них прибыли на несанкционированные акции в столицу Германии из других федеральных земель.

Участники акций совершили ряд нападений на сотрудников полиции, в результате чего 60 правохранителей получили ранения.

В воскресенье, 1 августа, около 2 тысяч человек собрались в районе Шарлоттенбург, после чего начались конфликты с полицией. Затем демонстранты начали шествие по улицам немецкой столицы, игнорируя призывы полиции и заграждения.