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У Берліні почали розслідування проти понад 500 учасників антиковідних акцій

Автор: Инна Собора

Поліція Берліна (Німеччина) почала щонайменше 503 розслідування щодо учасників акцій протесту проти антиковідних обмежень і вакцинації від коронавірусу. Акції пройшли цими вихідними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Так, 59 справ пов'язані зі звинуваченням в опорі співробітникам правоохоронних органів, а 43 - зі звинуваченням у нападі на них.

В цілому поліцією було затримано близько тисячі осіб. Більше 60 відсотків з них прибули на несанкціоновані акції в столицю Німеччини з інших федеральних земель.

Учасники акцій здійснили ряд нападів на співробітників поліції, в результаті чого 60 правоохоронців отримали поранення.

У неділю, 1 серпня, близько 2 тисяч людей зібралися в районі Шарлоттенбург, після чого почалися конфлікти з поліцією. Потім демонстранти почали ходу вулицями німецької столиці, ігноруючи заклики поліції і загородження.

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