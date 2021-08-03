У Берліні почали розслідування проти понад 500 учасників антиковідних акцій

Так, 59 справ пов'язані зі звинуваченням в опорі співробітникам правоохоронних органів, а 43 - зі звинуваченням у нападі на них.

В цілому поліцією було затримано близько тисячі осіб. Більше 60 відсотків з них прибули на несанкціоновані акції в столицю Німеччини з інших федеральних земель.

Учасники акцій здійснили ряд нападів на співробітників поліції, в результаті чого 60 правоохоронців отримали поранення.

У неділю, 1 серпня, близько 2 тисяч людей зібралися в районі Шарлоттенбург, після чого почалися конфлікти з поліцією. Потім демонстранти почали ходу вулицями німецької столиці, ігноруючи заклики поліції і загородження.