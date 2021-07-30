В Берлине четыре человека пострадали в результате стрельбы

Четыре человека были ранены в результате стрельбы на парковке в Берлине. Полиция продолжает операцию и установление подробностей инцидента.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местного издания Berliner Zeitung.
Сейчас продолжается масштабная операция полиции и пожарной части по поиску преступника.
Как отмечает пожарная охрана, четыре человека, среди которых трое мужчин и одна женщина - были ранены в результате стрельбы. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь и позже они были госпитализированы в больницу.
Правоохранители продолжают устанавливать подробности инцидента.