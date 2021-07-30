UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Берлине четыре человека пострадали в результате стрельбы

Автор: Сергей Пышкин

Четыре человека были ранены в результате стрельбы на парковке в Берлине. Полиция продолжает операцию и установление подробностей инцидента.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местного издания Berliner Zeitung.

Сейчас продолжается масштабная операция полиции и пожарной части по поиску преступника.

Как отмечает пожарная охрана, четыре человека, среди которых трое мужчин и одна женщина - были ранены в результате стрельбы. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь и позже они были госпитализированы в больницу.

Правоохранители продолжают устанавливать подробности инцидента.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГерманияБерлинСтрельба