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В Берлине четыре человека пострадали в результате стрельбы

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Берлин, Пятница 30 июля 2021 21:09
В Берлине четыре человека пострадали в результате стрельбы Фото: в Берлине четыре человека пострадали в результате стрельбы
Автор: Сергей Пышкин

Четыре человека были ранены в результате стрельбы на парковке в Берлине. Полиция продолжает операцию и установление подробностей инцидента.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местного издания Berliner Zeitung.

Сейчас продолжается масштабная операция полиции и пожарной части по поиску преступника.

Как отмечает пожарная охрана, четыре человека, среди которых трое мужчин и одна женщина - были ранены в результате стрельбы. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь и позже они были госпитализированы в больницу.

Правоохранители продолжают устанавливать подробности инцидента.

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