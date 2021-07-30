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В Берліні четверо людей постраждали внаслідок стрілянини

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Берлін, П'ятниця 30 липня 2021 21:09
В Берліні четверо людей постраждали внаслідок стрілянини Фото: в Берліні четверо людей постраждали внаслідок стрілянини
Автор: Сергій Пишкін

Чотири людини були поранені внаслідок стрілянини на парковці в Берліні. Поліція продовжує операцію та встановлення подробиць інциденту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу місцевого видання Berliner Zeitung.

Наразі продовжується масштабна операція поліції та пожежної частини по пошуку злочинця.

Як відзначає пожежна охорона, четверо осіб, серед яких троє чоловіків та одна жінка - були поранені внаслідок стрілянини. Усім постраждалим була надана медична допомога й пізніше вони були госпіталізовані до лікарні.

Правоохоронці надалі встановлюють подробиці інциденту.

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