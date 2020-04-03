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У Берліні будуть штрафувати за порушення самоізоляції

Новини » Коронавірус     03.04.2020 - 14:32
У Берліні будуть штрафувати за порушення самоізоляції
Иллюстрационное фото (bundespolizei.de)

Жителів чекають штрафи до 10 тисяч євро

Жителям німецької столиці - Берліна - доведеться заплатити штраф за перебування поза межами своєї квартири чи місця перебування без поважної причини під час карантину через коронавірус. Про це повідомляє Berliner Morgenpost.

Повідомляється, що в такому випадку жителів чекає штраф, який буде варіюватися від 10 до 100 євро.

Берлінський сенат продовжив заходи щодо запобігання поширення коронавіруса до 19 квітня включно.

Також штрафи передбачається за відкриття підприємств громадського харчування всупереч заборонам власникам загрожує штраф у розмірі від 1 до 10 тисяч євро. Розміщення туристів з ночівлею також обкладається штрафом від 1 до 10 тисяч євро.

За недотримання мінімальної дистанції (1,5 метра) загрожує штраф від 25 до 500 євро. Порушникам обов'язкового домашнього карантину доведеться заплатити від 250 до 2,5 тисячі євро.

Також заборонені комерційні туристичні прогулянки та оглядові екскурсії по місту. Заняття спортом на свіжому повітрі в самоті або з членами сім'ї можна, але не можна збиратися в групи. Смажити гриль заборонено. Щоб уникнути переповнення людьми, доступ в парки може бути обмежений.

Зазначимо, станом на 3 квітня в Німеччині число випадків коронавірусу досягло 79696.

Нагадаємо, у Німеччині з початку пандемії померли більше тисячі осіб. Крім того, Німеччина випередила Китай за кількістю випадків коронавірусу і тепер займає четверте місце у світі. Більше заражених лише в Іспанії, Італії і США. Всього у світі зафіксовано більш мільйона заражених.

Крім того, між країнами ЄС ведуться переговори про те, чи слід продовжувати закриття кордонів після Великодня для запобігання поширення коронавірусу.

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