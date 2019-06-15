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У Берліні через авіабомбу Другої світової евакуювали 3 тис. осіб

Новини » Надзвичайні події    15.06.2019 - 06:00
У Берліні через авіабомбу Другої світової евакуювали 3 тис. осіб
Фото: місце виявлення бомби в Берліні (twitter.com/PolizeiBerlin_E)

Бомба, що була знайдена на будівництві в Берліні, важила 100 кг

В Берліні через авіаційну бомбу часів Другої світової війни, знайденої під час будівництва, евакуювали щонайменше 3000 чоловік. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на телерадіостанцію RBB.

Авіабомба була знайдена в п'ятницю, 14 червня, під час спорудження котловану на будівельних роботах поруч з площею Александерплац. Снаряд виявився вагою 100 кг. Поліцією було прийнято рішення провести евакуацію мешканців районів, прилеглих до місця виявлення бомби.

Евакуація тривала до опівночі, а бомбу знешкодили в 1:45 за місцевим часом. На час цих робіт рятувальники розгорнули в центрі Берліна координаційний центр. У ньому допомогу людям надавали працівники Червоного Хреста.

В район евакуації потрапив також будинок для літніх людей, який розташувався за 300 метрів від площі. На даний момент всі евакуйовані повернулися до їх місць проживання.

Нагадаємо, на початку червня в поліцію Харкова в один день надійшло повідомлення про замінування 31 об'єкта. 3 червня у Харкові замінували 23 будівлі, 7 лікарень і аеропорт. Повідомлення про закладення вибухівки надійшло повідомлення о 10:30. Інформація не підтвердилася.

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