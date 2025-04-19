Берлін зупинив продаж винищувачів Туреччині через справу мера Стамбула, - ЗМІ

За даними видання, наразі чинний федеральний уряд Німеччини перешкоджає поставці Туреччині близько трьох десятків винищувачів Eurofighter.
Про це Handelsblatt стало відомо з кількох джерел, знайомих із таємними внутрішніми урядовими обговореннями з цього приводу.
Як пише видання, арешт лідера турецької опозиції Екрема Імамоглу в урядових колах Німеччини називають важливою причиною рішення проти ліцензії на експорт. Зауважимо, що політичний суперник президента Реджепа Таїпа Ердогана звинувачується в корупції, але, як пише Handelsblatt турецька опозиція говорить про політичну змову.
Через це турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган піддається різкій критиці з боку уряду Берліна, який називає це "атакою на турецьку демократію". Тому на їх думку, припинити торгівлю зброєю є правильним.