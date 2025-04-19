Берлін зупинив продаж винищувачів Туреччині через справу мера Стамбула, - ЗМІ

Справа мера Стамбулу

Зауважимо, що в березні цього року у Туреччині затримали мера Стамбулу Екрема Імамоглу та ще понад 100 людей. Як виявилось, серед них був радник мера Мурат Онгун та директор його передвиборчої кампанії Неджат Шахін.

Також було арештовано активи компанії İmamoğlu Construction, яка належить стамбульському меру.

Затриманих звинуватили у корупції.

Однак відомо, що Імамоглу є представником опозиційної Республіканської народної партії та розглядається як один із головних суперників нинішнього президента Реджепа Таїпа Ердогана на президентських виборах 2028 року.

Детальний розбір про те, чому було затримано суперника Ердогана та реакцію світу на цю подію - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.