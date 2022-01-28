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Берлин выслал российского дипломата за шпионаж

Автор: Ольга Белей

Правительство Германии объявило персоной нон грата российского дипломата из-за подозрений в шпионаже. Его выслали из страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.

"Федеральное правительство выслало российского дипломата из страны. По информации Spiegel, сотрудник консульства в Мюнхене был объявлен "нежелательным лицом". По словам людей, знакомых с процессом, мужчина лишь якобы был аккредитован как дипломат - на самом деле он был штатным сотрудником российской службы внешней разведки", - пишет издание.

Издание отмечает, что его личность якобы всплыла в рамках расследования дела о шпионаже задержанного в 2021 году в Германии гражданина России Ильнура Н., исследователя из Аугсбургского университета, которого прокуратура подозревала в передаче СВР информации о европейской космической ракете-носителе Ariane.

Ему были предъявлены обвинения Высшим мюнхенским судом, однако он уверял, что не имеет никакого отношения к российской разведке. Из-за его дипломатического статуса его не смогли привлечь к ответственности, и он вскоре покинул Германию.

Напомним, в январе текущего года в Латвии по делу о шпионаже в пользу РФ задержали бывших сотрудников служб безопасности.

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