Берлин выслал российского дипломата за шпионаж

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel .

"Федеральное правительство выслало российского дипломата из страны. По информации Spiegel, сотрудник консульства в Мюнхене был объявлен "нежелательным лицом". По словам людей, знакомых с процессом, мужчина лишь якобы был аккредитован как дипломат - на самом деле он был штатным сотрудником российской службы внешней разведки", - пишет издание.

Издание отмечает, что его личность якобы всплыла в рамках расследования дела о шпионаже задержанного в 2021 году в Германии гражданина России Ильнура Н., исследователя из Аугсбургского университета, которого прокуратура подозревала в передаче СВР информации о европейской космической ракете-носителе Ariane.

Ему были предъявлены обвинения Высшим мюнхенским судом, однако он уверял, что не имеет никакого отношения к российской разведке. Из-за его дипломатического статуса его не смогли привлечь к ответственности, и он вскоре покинул Германию.