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Берлін вислав російського дипломата за шпигунство

Автор: Ольга Белей

Уряд Німеччини оголосив персоною нон грата російського дипломата через підозри в шпигунстві. Його вислали з країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.

"Федеральний уряд вислав російського дипломата з країни. За інформацією Spiegel, співробітник консульства в Мюнхені був оголошений "небажаною особою". За словами людей, знайомих з процесом, чоловік лише нібито був акредитований як дипломат - насправді він був штатним співробітником російської служби зовнішньої розвідки", - пише видання.

Видання зазначає, що його особа нібито спливла в рамках розслідування справи про шпигунство затриманого в 2021 році в Німеччині громадянина Росії Ільнура Н., дослідника з аугсбурзького університету, якого прокуратура підозрювала в передачі СЗР інформації про європейську космічну ракету-носій Ariane.

Йому були пред'явлені звинувачення вищим Мюнхенським судом, проте він запевняв, що не має ніякого відношення до російської розвідки. Через його дипломатичний статус його не змогли притягнути до відповідальності, і він незабаром покинув Німеччину.

Нагадаємо, у січні поточного року у Латвії у справі про шпигунство на користь РФ затримали колишніх співробітників служб безпеки.

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