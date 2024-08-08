Берлін хоче збільшити витрати на оборону, включивши в них військову мобільність, - Politico

Після нападу Росії на Україну в 2022 році уряд Німеччини створив спеціальний фонд у розмірі 100 мільярдів євро для модернізації бундесверу, допомагаючи йому виконати цільовий показник витрат НАТО у розмірі 2 відсотків ВВП цього року.

Проте проект бюджету на 2025 рік не дає змоги зберегти цей рівень. Замість збільшення у розмірі 6,5 мільярда євро, запрошеного міністром оборони Борисом Пісторіусом, проект бюджету пропонує збільшення у розмірі 1,2 мільярда євро.

Оскільки фонд у 100 мільярдів євро наразі в основному розподілений, неясно, як Німеччина виконає свою обіцянку підтримувати витрати вище за поріг у 2% в майбутньому, особливо після 2027 року, пише Politico.

Високопосадовець уряду Німеччини повідомив виданню, що Берлін розглядає можливість включення витрат на військову мобільність. Сюди можуть входити витрати на зміцнення автомобільних доріг і залізниці, необхідних для перевезення військ країною.

Крім річного оборонного бюджету, Берлін також включає деякі загальні витрати на оборону, які направляються в НАТО, деякі витрати з інших департаментів. Сюди входять Міністерство закордонних справ, Канцелярія та Міністерство фінансів, але загальна сума засекречена, сказав представник уряду.

Чи є витрати на військову мобільність витратами на оборону

НАТО має суворі правила щодо того, які витрати відповідають його визначенню витрат на оборону, і зазначає: "Витрати на військовий компонент змішаної цивільно-військової діяльності включаються, але тільки коли військовий компонент може бути конкретно врахований або оцінений».

Військова мобільність тривалий час була головним болем для оборонних планувальників, особливо в Німеччині, що спонукало Європейський Союз до створення грошового мішка у своєму поточному довгостроковому бюджеті для фінансування схем, які мають чітке застосування для оборони.

Каміль Гранд, колишній помічник генерального секретаря НАТО, сказав, що хоча розрахунки НАТО виключають велику частину витрат на мобільність, Програма інвестицій у безпеку НАТО покриває деякі інфраструктурні потреби, такі як модернізація авіабази або будівництво складу.

"Зрештою союзники можуть вирішити вкладати гроші у велику кількість речей, якщо вони згодні. На практиці основна частина зусиль з військової мобільності ляже на ЄС та [транспортний департамент Європейської комісії] DG MOVE, який почав інвестувати (скромно) у потреби військової мобільності в рамках поточної багаторічної фінансової структури MFF", - сказав Гранд.