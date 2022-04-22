Берлин готов стать гарантом. Мирный договор позволит Украине защититься в будущем, - Шольц

Германия готова стать гарантом безопасности Украины в рамках мирного договора с Российской Федерации. И этот документ позволит украинской стороне защитить себя в будущем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью канцлера Германии Олафа Шольца для Spiegel.

По его словам, самое важное на сегодня - это прекращение огня и выведение российских войск с территории Украины. "Должен быть мирный договор, который позволит Украине защитить себя в будущем. Мы сделаем все таким образом, чтобы гарантировать ее безопасность. И мы доступны в качестве гарантов. Не будет навязанного мира, о котором давно мечтал (президент России, - ред.) Путин", - заявил Шольц.