У Бериславському районі через обстріл окупантів зникло світло

"Через атаку росіян Берислав і Новоберислав - знову без світла. Ворог пошкодив електромережі, що живлять населені пункти", - написав він.

Прокудін зазначив, що на місці вже працюють енергетики.

"Незабаром електроживлення мають відновити", - додав він.

Нагадаємо, напередодні росіяни завдали удару по житлових кварталах Бериславського району.

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