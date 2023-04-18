У Бериславському районі через обстріл окупантів зникло світло

У вівторок, 18 квітня, російські окупаційні війська обстріляли Бериславський район Херсонської області. Унаслідок чого в Бериславі та Новобориславі зникло світло.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.
"Через атаку росіян Берислав і Новоберислав - знову без світла. Ворог пошкодив електромережі, що живлять населені пункти", - написав він.
Прокудін зазначив, що на місці вже працюють енергетики.
"Незабаром електроживлення мають відновити", - додав він.
Нагадаємо, напередодні росіяни завдали удару по житлових кварталах Бериславського району.
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