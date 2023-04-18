В Бериславском районе из-за обстрела оккупантов пропал свет

"Из-за атаки россиян Берислав и Новоберислав - снова без света. Враг повредил электросети, питающие населенные пункты", - написал он.

Прокудин отметил, что на месте уже работают энергетики.

"Вскоре электропитание должны восстановить", - добавил он.

Напомним, накануне россияне нанесли удар по жилым кварталам Бериславского района.

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