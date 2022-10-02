У Бериславі сталися вибухи у будівлі поліції, де знаходилися окупанти (відео)

У Бериславі Херсонської області пролунали вибухи в одній з адміністративних будівель - приміщенні поліції, де розташувалися окупанти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом.
"У тимчасово окупованому Бериславі окупанти дуже зручно влаштувалися в одній з адмінбудівель. Але видно дуже сильно декілька днів підряд святкували шабаш. В результаті "куріння у невизначеному місці" у кацапів погіршився чомусь настрій", - йдеться в підписі до кадрів.
За даними депутата Херсонської обласної ради Сергія Хланя, була знищена будівля поліції, де розміщувались окупанти.
"Вчора у Бериславі була знищена будівля поліції, де розміщувались окупанти. І рашистів там багато під завалами залишилось. Тому вони зараз починають лютувати і розселятись більше по приватному сектору", - написав він у Facebook.
Як повідомлялось, ЗСУ на півдні знищили 64 окупанти, склад з боєприпасами та 16 танків противника.
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