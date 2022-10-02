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В Бериславе произошли взрывы в здании полиции, где находились оккупанты (видео)

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Херсон, Воскресенье 02 октября 2022 13:50
В Бериславе произошли взрывы в здании полиции, где находились оккупанты (видео) Фото: в Бериславе произошли зрывы в здании полиции (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Бериславе Херсонской области прогремели взрывы в одном из административных зданий - помещении полиции, где расположились оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом.

"Во временно оккупированном Бериславе оккупанты очень удобно обосновались в одном из админзданий. Но видно очень сильно несколько дней подряд праздновали шабаш. В результате из-за "курения в неопределенном месте" у кацапов ухудшилось почему-то настроение", - говорится в подписи к кадрам.

По данным депутата Херсонского областного совета Сергея Хланя, было уничтожено здание полиции, где размещались оккупанты.

"Вчера в Бериславе было уничтожено здание полиции, где размещались оккупанты. И рашистов там много под завалами осталось. Поэтому они сейчас начинают свирепствовать и расселяться больше по частному сектору", - написал он в Facebook.

Как сообщалось, ВСУ на юге уничтожили 64 оккупанта, склад с боеприпасами и 16 танков противника.

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