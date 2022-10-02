В Бериславе произошли взрывы в здании полиции, где находились оккупанты (видео)
В Бериславе Херсонской области прогремели взрывы в одном из административных зданий - помещении полиции, где расположились оккупанты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом.
"Во временно оккупированном Бериславе оккупанты очень удобно обосновались в одном из админзданий. Но видно очень сильно несколько дней подряд праздновали шабаш. В результате из-за "курения в неопределенном месте" у кацапов ухудшилось почему-то настроение", - говорится в подписи к кадрам.
По данным депутата Херсонского областного совета Сергея Хланя, было уничтожено здание полиции, где размещались оккупанты.
"Вчера в Бериславе было уничтожено здание полиции, где размещались оккупанты. И рашистов там много под завалами осталось. Поэтому они сейчас начинают свирепствовать и расселяться больше по частному сектору", - написал он в Facebook.
Как сообщалось, ВСУ на юге уничтожили 64 оккупанта, склад с боеприпасами и 16 танков противника.
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