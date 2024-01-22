У Бериславі окупанти скинули вибухівку з дрона прямо на мотоцикліста: він загинув

У Бериславі Херсонської області росіяни з дрону скинули вибухівку на мотоцикліста 22 січня. Він загинув.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"У Бериславі росіяни з дрона скинули вибуховий предмет на місцевого жителя", - розповів він.

За словами голови ОВА, травми, несумісні з життям, отримав чоловік, який їхав вулицею на мотоциклі.

"Нині особа загиблого встановлюється", - додав Прокудін.

Обстріли Берислава Херсонської області

Берислав Херсонської області постійно перебуває під обстрілами російських військ, які окупували Херсонську область після масштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року. Наприклад, 18 вересня 2023 року росіяни атакували Берислав Херсонської області з безпілотника, скинувши вибухівку біля автовокзалу. Тоді постраждали чотири місцеві жителі.

А в листопаді минулого року внаслідок російського обстрілу Берислава в Херсонській області загинув чоловік, якого росіяни атакували з безпілотника, коли він їхав на велосипеді. Жінка отримала поранення.