Берінчик заробить за бій з Девісом рекордний гонорар: відома точна сума

Вечір боксу відбудеться в ніч з 14 на 15 лютого в Ньою-Йорку на легендарній арені "Медісон Сквер Гарден". Для Берінчика це буде перший захист чемпіонського поясу.

За вихід в ринг проти Девіса українець заробить близько 400 тисяч доларів. До цього його "особистий рекорд" становив 300 тисяч. Стільки він отримав за свій попередній поєдинок з мексиканцем Емануелем Наваррете, який відбувся в Сан-Дієго (США) 18 травня 2024 року. Саме в ньому Берінчик став чемпіоном світу.

Бій Берінчик – Девіс: що відомо

36-річний Денис Берінчик (19-0, 9 КО) завоював вакантний титул чемпіона світу за версією WBO у травні минулого року, В титульному поєдинку він переміг роздільним рішенням суддів мексиканця Наваррете. Відтоді у ринг не виходив.

25-річний Кейшон Девіс (12-0, 8 KO) у 2024 році провів три зустрічі. Він достроково розібрався з кубинським екс-чемпіоном світу Хосе Педрасою та аргентинцем Густаво Лемосом, а також перебоксував мексиканця Мігеля Мадуено (перемога одностайним рішенням). У поєдинку з Лемосом вирішувалось, хто з суперників вийде на титульний бій проти Берінчика. Девіс не залишив супернику шансів, нокаутувавши його вже в другому раунді.

Обидва боксери підходять до очної зустрічі у статусі непереможених. Прикметно також, що українець та американець свого часу ставали срібними призерами Олімпійських ігор – в Лондоні-2012 і Токіо-2020 відповідно.

В Україні поєдинок Берінчик – Девіс та весь файткард вечора боксу від компанії Top Rank офіційно покаже медіасервіс MEGOGO.