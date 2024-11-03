Берінчик втратив шанс на мега-вечір боксу: долю його титулу вирішуватиме WBO

Планувалося, що наступний бій 36-річний українець проведе в андеркарді вечора Усик – Ф'юрі 2 проти британця Марка Чемберлена. Але той вибув з числа претендентів, зазнавши у вересні поразки від співвітчизника Джона Падлі.

Саме через поразку Чемберлена бій Берінчика не потрапив до програми вечору в Ер-Ріяді 21 грудня. Натомість туди включили поєдинок іншого українця – Сергія Богачука, який у першій середній вазі зустрінеться з узбекистанцем Ісраїлом Мадрімовим.

Згодом з'явилась інформація про можливий поєдинок чемпіона з іншим британцем Джозефом Кордіною. Втім, представники боксерів так і не розпочали перемовини щодо майбутнього протистояння. У цій ситуації вибір суперника візьме на себе сама WBO, про що заявив очільник організації Густаво Олів'єрі. Наразі існує два варіанти.

Пріоритетний для WBO – претендент на пояс українця визначиться в поєдинку американця Кейшона Девіса та аргентинця Густаво Лемоса. Цей бій відбудеться вже найближчої п'ятниці, 8 листопада.

Інший можливий кандидат – другий номер рейтингу і володар північноамериканського титулу організації – американець Реймонд Мураталла. Цей суперник більш цікавий для українського промоутера Берінчика – Олександра Красюка. Його кандидатуру також розглядають у WBO.

Хто такий Денис Берінчик

Уродженець Краснодона, боксер легкої та першої напівсередньої ваги. Срібний призер Олімпійських ігор 2012 року. З аматорів перейшов до напівпрофесіональної ліги WSB. Провів 5 поєдинків за "Українських отаманів".

На профі-рингу опинився в 2015 році. Рекорд виступів – 19 поєдинків, 19 перемог (9 – нокаутом). Володів титулами WBO International (2018-2024) та WBO Oriental (2017-2018) у легкій вазі. У травні 2024 року сенсаційно переміг мексиканця Емануеля Наваррете та отримав титул чемпіона світу за версією WBO.