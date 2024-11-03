Гвоздик розповів про зрив бою та озвучив плани на повернення в ринг

Колишній чемпіон світу з професіонального боксу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик наступний поєдинок проведе у січні 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ukrsport.pro .

37-річний боксер востаннє бився 15 червня – за вакантний титул чемпіона світу за версією WBC. Тоді він поступився американцю Давіду Бенавідесу одностайним рішенням суддів. Наступний бій Гвоздика планувався у вересні, проте так і не відбувся.

"Після поєдинку з Бенавідесом я відпочивав майже місяць, потім мені обіцяли бій у вересні. Я два місяці провів у повноцінному кемпі, підготувався, але бій зірвався", – розповів боксер.

Щодо повернення в ринг, то за словами ексчемпіона світу, він зараз розраховує на бій 25 або 26 січня. Поєдинок має відбутися в андеркарді зустрічі його останнього опонента – Бенавідеса з кубинцем Давідом Моррелем.

Суперник Гвоздика наразі невідомий. Втім, український боксер готовий до будь-якого перебігу подій, навіть якщо можливість провести черговий бій виникне раніше.

"Я намагаюсь тренуватись постійно, тобто не припиняю тренування взагалі, – зізнався він. – Не газую, але постійно підтримую себе у формі. Зараз в такому стані знаходжусь, що можу стартувати коли завгодно".

Професіональна кар'єра Гвоздика

Після успішних виступів на аматорському ринзі бронзовий призер Олімпіади-2012 у вагової категорії до 81 кг вирішив спробувати себе у профі-боксі. Дебютував 12 квітня 2014 року.

З того часу провів 22 професіональні поєдинки, в яких здобув 20 перемог, 16 з них – нокаутом. У 2018 році, здолав канадця Адоніса Стівенса і став чемпіоном світу за версією WBC у напівважкій вазі. Провів один успішний захист – проти француза Дуду Нгумбу.

Першої поразки зазнав у жовтні 2019 року, програвши чемпіонський титул Артуру Бетербієву. Після чого не змагався упродовж двох з половиною років. Повернувся на ринг у лютому 2023-го. Мав три перемоги поспіль до поєдинку з Бенавідесом.