ua en ru
Нд, 03 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Гвоздик розповів про зрив бою та озвучив плани на повернення в ринг

Неділя 03 листопада 2024 16:56
UA EN RU
Гвоздик розповів про зрив бою та озвучив плани на повернення в ринг Фото: Олександр Гвоздик (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Колишній чемпіон світу з професіонального боксу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик наступний поєдинок проведе у січні 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ukrsport.pro.

37-річний боксер востаннє бився 15 червня – за вакантний титул чемпіона світу за версією WBC. Тоді він поступився американцю Давіду Бенавідесу одностайним рішенням суддів. Наступний бій Гвоздика планувався у вересні, проте так і не відбувся.

"Після поєдинку з Бенавідесом я відпочивав майже місяць, потім мені обіцяли бій у вересні. Я два місяці провів у повноцінному кемпі, підготувався, але бій зірвався", – розповів боксер.

Щодо повернення в ринг, то за словами ексчемпіона світу, він зараз розраховує на бій 25 або 26 січня. Поєдинок має відбутися в андеркарді зустрічі його останнього опонента – Бенавідеса з кубинцем Давідом Моррелем.

Суперник Гвоздика наразі невідомий. Втім, український боксер готовий до будь-якого перебігу подій, навіть якщо можливість провести черговий бій виникне раніше.

"Я намагаюсь тренуватись постійно, тобто не припиняю тренування взагалі, – зізнався він. – Не газую, але постійно підтримую себе у формі. Зараз в такому стані знаходжусь, що можу стартувати коли завгодно".

Професіональна кар'єра Гвоздика

Після успішних виступів на аматорському ринзі бронзовий призер Олімпіади-2012 у вагової категорії до 81 кг вирішив спробувати себе у профі-боксі. Дебютував 12 квітня 2014 року.

З того часу провів 22 професіональні поєдинки, в яких здобув 20 перемог, 16 з них – нокаутом. У 2018 році, здолав канадця Адоніса Стівенса і став чемпіоном світу за версією WBC у напівважкій вазі. Провів один успішний захист – проти француза Дуду Нгумбу.

Першої поразки зазнав у жовтні 2019 року, програвши чемпіонський титул Артуру Бетербієву. Після чого не змагався упродовж двох з половиною років. Повернувся на ринг у лютому 2023-го. Мав три перемоги поспіль до поєдинку з Бенавідесом.

Раніше українець Сідей оформив прем'єрну перемогу в UFC.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бокс
NEWS
Понад 10 тисяч військових. Стали відомі втрати РФ в Україні за тиждень
Понад 10 тисяч військових. Стали відомі втрати РФ в Україні за тиждень
DAILY
Покровськ, Курахове і нова загроза на Півдні? Що відбувається і чого чекати на фронті
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Покровськ, Курахове і нова загроза на Півдні? Що відбувається і чого чекати на фронті