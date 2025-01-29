З березня військовим курсантам підвищать виплати, - Зеленський

З березня цього року збільшиться грошове забезпечення курсантам військових вишів. Виплати зростуть до понад 20 тисяч гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час зустрічі з курсантами та ліцеїстами 18 військових навчальних закладів.
"На скільки я знаю, є відповідні зміни. З березня 1-2 курси будуть отримувати 8 100 гривень, 3-4 курси - 20 тисяч з чимось. Ось таке збільшення зараз передбачається", - сказав Зеленський.
Президент зазначив, що він не впевнений, що цього буде достатньо, але "це відчутне збільшення, те що під час війни держава може собі дозволити".
Нагадаємо, ще у грудні минулого року у Міноборони України повідомляли, що у 2025 році зросте грошове забезпечення курсантів військових вишів. Їх забезпечення підніметься до більш як 20 тисяч гривень.
У відомстві зазначали, що курсанти 1-2 курсів будуть отримувати виплати на рівні мінімальної заробітної плати в Україні - це 8 тисяч гривень. І ці виплати будуть підвищуватись у відповідному коефіцієнті.
Курсанти 3-4 курсів, які прирівнюються до контрактної служби, отримуватимуть понад 20 тисяч гривень
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.