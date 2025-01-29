З березня військовим курсантам підвищать виплати, - Зеленський

Виплати курсантам

Нагадаємо, ще у грудні минулого року у Міноборони України повідомляли, що у 2025 році зросте грошове забезпечення курсантів військових вишів. Їх забезпечення підніметься до більш як 20 тисяч гривень.

У відомстві зазначали, що курсанти 1-2 курсів будуть отримувати виплати на рівні мінімальної заробітної плати в Україні - це 8 тисяч гривень. І ці виплати будуть підвищуватись у відповідному коефіцієнті.

Курсанти 3-4 курсів, які прирівнюються до контрактної служби, отримуватимуть понад 20 тисяч гривень

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