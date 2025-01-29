С марта военным курсантам повысят выплаты, - Зеленский

Выплаты курсантам

Напомним, еще в декабре прошлого года в Минобороны Украины сообщали, что в 2025 году вырастет денежное обеспечение курсантов военных вузов. Их обеспечение поднимется до более чем 20 тысяч гривен.

В ведомстве отмечали, что курсанты 1-2 курсов будут получать выплаты на уровне минимальной заработной платы в Украине - это 8 тысяч гривен. И эти выплаты будут повышаться в соответствующем коэффициенте.

Курсанты 3-4 курсов, которые приравниваются к контрактной службе, будут получать более 20 тысяч гривен

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