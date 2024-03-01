З березня починає діяти морське страхування для всіх вантажів

Механізм страхування перевезень українським морським коридором Unity Facility, який діяв з листопада 2023 року тільки для страхування вантажів зернових, з лютого 2024 року розширили на всі вантажі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партнера Oliver Wyman Кріспіна Елісона.

Формально дія механізму починається з 1 березня 2024 року, але можливість страхування вантажів вже доступна, й збільшує його втричі.

"Об’єднавши зусилля індустрії та влади, ми змогли створити механізм, де ціни набагато нижчі від тих, що на звичайному комерційному ринку. Тепер ми розширили цю можливість, додавши в неї перевезення всіх вантажів, а не тільки зерна", - сказав він на вебінарі про страхування політичних ризиків, організованому Американо-українською діловою радою (USUBC) і Міністерством торгівлі США.

Еллісон нагадав, що після виходу росії з Чорноморської зернової ініціативи, страхові ставки зросли тільки за елементом військового ризику приблизно до 5%, що було абсолютно непідйомно і призвело до припинення судноплавства у липні-серпні.

Механізм Unity Facility дає змогу страхувати приблизно 1000 суден на рік з максимальною страховою вартістю 50 млн доларів для кожного судна. Доступ до фонду відшкодування здійснюється через акредитив в українських банках і DZ Bank.

Також розглядається паралельний механізм для покриття вантажів, підтримуваний фінансуванням ЄБРР для уряду України.

Експерт підкреслив, що відносно невеликий обсяг страхового капіталу дав змогу експортувати товари на суму близько 20 млрд доларів, що становить 6-8% ВВП України.

Як відомо, питання страхування суден довгий час лишається головною проблемою у нарощенні обсягів морського експорту. Ще у кінці минулого року Україна почала розробляти новий механізм гарантій покриття збитків судновласників у разі їх настання, і було створено програму страхування суден Unity.