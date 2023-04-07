У березні Україна могла заробити півмільярда гривень на експорті електрики, - Герус

За його словами, зараз Україна могла б відновити експорт електроенергії, оскільки в певні періоди в енергосистемі спостерігається профіцит потужностей.

"Може бути так, що в якусь окрему годину буде окремо і експорт, і імпорт. Це також можливо і це також нормально. Але, скажемо так, мені здається, що за березень місяць ми могли заробити десь до 500 мільйонів гривень, якби у нас був цей відповідний експорт", - сказав Герус.

Він наголосив, що доходи з експорту електроенергії можна використати для ремонту мереж та підстанцій, щоб забезпечити якомога більше українців світлом.

"500 мільйонів - великі гроші. І в теперішній час, коли нам кожна копійка потрібна, фінансування військових видатків, і для бюджету, я би за ці гроші боровся, я би намагався їх заробити", - підкреслив Герус.

Нагадаємо, раніше колишній міністр енергетики Олексій Оржель заявив, що профіцит в енергосистемі дозволяє спрямувати частину електрики на експорт, що допоможе зберегти низькі тарифи для населення.