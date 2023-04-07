В марте Украина могла заработать полмиллиарда гривен на экспорте электричества, - Герус

По его словам, сейчас Украина могла бы возобновить экспорт электроэнергии, поскольку в определенный период в энергосистеме наблюдается профицит мощностей.

"Может быть так, что в какой-то отдельный час будет отдельно и экспорт, и импорт. Это тоже возможно и это тоже нормально. Но, скажем так, мне кажется, что за март месяц мы могли заработать где-то до 500 миллионов гривен, если бы у нас был этот соответствующий экспорт", - сказал Герус.

Он подчеркнул, что доходы по экспорту электроэнергии можно использовать для ремонта сетей и подстанций, чтобы обеспечить как можно больше украинцев светом.

"500 миллионов - большие деньги. И в настоящее время, когда нам каждая копейка нужна, финансирование военных расходов, и для бюджета, я бы за эти деньги боролся, я бы пытался их заработать", – подчеркнул Герус.

Напомним, ранее бывший министр энергетики Алексей Оржель заявил, что профицит в энергосистеме позволяет направить часть электричества на экспорт, что поможет сберечь низкие тарифы для населения.