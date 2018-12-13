Березкин: силовое наполнение бюджета сегодня - это уменьшение дохода бизнеса завтра

Фото: Максим Березкин (пресс-служба)

В частности, проверки и ревизии часто используются для силового наполнения госбюджета

Силовое наполнение государственного бюджета сегодня - это уменьшение дохода бизнеса завтра. Такое мнение высказал бизнесмен Максим Березкин, сообщает пресс-служба бизнесмена.

Как отмечается, Верховная рада Украины не продлила действие ЗУ "О временных особенностях осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности" (редакция от 01.01.2018 г. за № 2246-VIII). По данному нормативно-правовому акту был наложен мораторий на проведение проверок бизнеса до конца текущего года, благодаря чему существенно уменьшилось административное давление на бизнес и на лица, владеющие бизнесом на территории Украины.

Сообщается, что не смотря на законодательную инициативу одного из депутатов о необходимости продления моратория на проведение проверок до 31.12.2020 г. - "чуда не произошло, поскольку законопроект № 6248 от 27.03.2017 г. так и остался на стадии рассмотрения комитетами ВРУ". Такая позиция политиков и органов власти - не случайна, ибо "из-за сложной финансовой ситуации в государстве проверки и ревизии очень часто используются с целью силового наполнения государственного бюджета".

"Сегодня мораторий выполняет больше предохранительную функцию, но его существование хоть как-то сдерживает давление государства на представителей малого и среднего бизнеса и позволяет им спокойно заниматься предпринимательской деятельностью. Однако, уже с 1 января контролирующие органы снова имеют право проводить проверки, а соответственно бизнесу нужно готовиться к временным и финансовым затратам", - заявил бизнесмен Максим Березкин.

Отмечается, что по состоянию на сегодня уже 39 контролирующих органов обнародовали проекты планов проверок на следующий год, по которым будут проверены 121 223 субъекта хозяйствования. Сообщается, что указанная цифра не является окончательной и касается исключительно плановых проверок, а соответственно оценить реальный масштаб "внеплановых" очень сложно.

"Чиновники говорят, что данные проверки - обычная европейская практика, а не карательная система, что они будут рискоориентированными, а не по формальным признакам. Однако, представьте себе, что легально работающий бизнес, который вместо занятия предпринимательской деятельностью, создания новых рабочих мест, наполнения бюджетов всех уровней будет заниматься сопровождением проверок различных контролирующих органов. Жаль, что чиновники не понимают, что силовое наполнение бюджета сегодня - это уменьшение доходов бизнеса завтра, а соответственно пополнять государственный бюджет ежегодно будет все сложнее и сложнее", - сказал Березкин.

Предприниматель также добавил, что бизнес уже давно предложил целый ряд инициатив, а именно: реформу по оптимизации контролирующих органов; введение моратория на проведение проверок, а также введение автоматизированной системы государственного надзора (контроля), что позволит вести государственный контроль за процессом проведения проверок; создание единого правоохранительного органа для экономических преступлений, вместо дублирования функций полиции, прокуратуры и СБУ Однако в готовности политиков пойти на непопулярные действия и прислушиваться к инициативам бизнесменов он сомневается.

Проверить включен ли конкретный предприниматель в план проверок можно на сайте онлайн-сервиса VKURSI.