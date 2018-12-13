Березкін: силове наповнення бюджету сьогодні - це зменшення доходу бізнесу завтра

Фото: Максим Березкин (пресс-служба)

Зокрема, перевірки та ревізії часто використовуються для силового наповнення держбюджету

Силове наповнення державного бюджету сьогодні - це зменшення доходу бізнесу завтра. Таку думку висловив бізнесмен Максим Березкін, повідомляє прес-служба бізнесмена.

Як зазначається, Верховна рада України не продовжила дію ЗУ "Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (редакція від 01.01.2018 р. за № 2246-VIII). За даним нормативно-правовим актом був накладений мораторій на проведення перевірок бізнесу до кінця поточного року, завдяки чому суттєво зменшувався адміністративний тиск на бізнес та на тих осіб, що володіють бізнесом на території України.

Повідомляється, що не дивлячись на законодавчу ініціативу одного з народних депутатів про необхідність продовження мораторію на проведення перевірок до 31.12.2020 р. - "дива не сталося, оскільки законопроект № 6248 від 27.03.2017 р. так і залишився на стадії розгляду комітетами ВРУ". Така позиція політиків та органів влади - є не випадковою, бо "через складну фінансову ситуацію в державі перевірки та ревізії дуже часто використовуються з метою силового наповнення державного бюджету".

"Сьогодні мораторій виконує більше запобіжну функцію, але його існування хоч якось стримує тиск держави на представників малого та середнього бізнесу, та дозволяє їм спокійно займатися підприємницькою діяльністю. Однак, вже з 1 січня контролюючі органи знову мають право проводити перевірки, а відповідно бізнесу потрібно готуватись до часових та фінансових затрат", - заявив бізнесмен Максим Березкін.

Зазначається, що станом на сьогодні вже 39 контролюючих органів оприлюднили проекти планів перевірок на наступний рік, за якими буде перевірено 121 223 суб’єктів господарювання. Повідомляється, що зазначена цифра не є остаточною та стосується виключно планових перевірок, а відповідно оцінити реальний маштаб "позапланових" дуже складно.

"Урядовці кажуть, що дані перевірки - звичайна європейська практика, а не каральна система, що вони будуть ризикоорієнтованими, а не за формальними ознаками. Проте, уявіть собі, що легально працюючий бізнес, який замість зайняття підприємницькою діяльністю, створенню нових робочих місць, наповненню бюджетів всіх рівнів буде займатися супроводженням перевірок різноманітних контролюючих органів. Шкода, що посадовці не розуміють, що силове наповнення бюджету сьогодні - це зменшення доходів бізнесу завтра, а відповідно поповнювати державний бюджет щороку буде все складніше і складніше", - сказав Березкін.

Підприємець також додав, що бізнес вже давно запропонув цілу низку ініціатив, а саме: реформу з оптимізації контролюючих органів; запровадження мораторію на проведення перевірок, а також запровадження автоматизованої системи державного нагляду (контролю), що дозволить вести державний контроль за процесом проведення перевірок; створення єдиного правоохоронного органу для економічних злочинів, замість дублювання функцій поліції, прокуратури та СБУ. Однак в готовності політиків піти на непопулярні дії та прислухатись до ініціатив бізнесменів він сумнівається.

Перевірити чи включено конкретного підприємця до плану перевірок можливо на сайті онлайн-сервісу VKURSI.