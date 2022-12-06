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"Бережем этот патрон". У Зеленского назвали условия заграничной поездки президента

Новина українською →
Украина, Вторник 06 декабря 2022 11:37
"Бережем этот патрон". У Зеленского назвали условия заграничной поездки президента Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Украины Владимир Зеленский не поехал на саммит G-20 на Бали, потому что там не было принято ни одно важное решение. Но его поездка за границу все же возможна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова.

"Если бы мы знали, что на G-20 будет принято какое-нибудь решение, которое нам очень поможет, например, исключение России или еще что-то другое очень важное, то да - шанс того, что президент мог бы туда поехать, был", - сказал он .

При этом пресс-секретарь не исключил в будущем потенциального визита Зеленского за границу, при условии, что такой визит должен быть использован с максимальной эффективностью.

"Президент с начала войны никуда не уезжал за пределы страны. Сам факт его визита куда-то был бы очень громким информационным поводом - как выстрел. Поэтому вероятность того, что он куда-то уедет, есть. И мы этот "патрон" бережем для чего-то, что сможем использовать с максимальной эффективностью", - пояснил Никифоров.

Как сообщалось, пресс-конференция президента Владимира Зеленского состоится. Но это пройдет тогда, когда будут решены все вопросы безопасности.

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