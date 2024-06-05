Бережемо авто та пасажирів: як правильно перевозити бензин в машині

Перетворювати сімейне авто на бензовоз дуже не хочеться, але всі негативні прояви при перевезені пального можна нівелювати. Щоправда, нашвидку цього зробити не вийде, доведеться провести певну підготовчу роботу.

Запах

Це перше, про що згадують бувалі водії, коли перед ними постає питання перевезення бензину в автівці. Найбільше тут шкода власників хетчбеків та універсалів, які мають спільний з салоном багажник. Але у більш-менш тривалій поїздці і до інтер’єру седана запах від негерметичної каністри теж проникне. Слабке місце будь-якої тари для нафтопродукту – її кришка. Навіть якщо з неї немає помітного протікання власне палива, випари з-під неї можуть потроху виходити. Особливо, якщо в машині (багажнику) буде жарко і тиск всередині ємності підвищиться.

Ще один секрет: якщо каністру заправляли безпосередньо перед поїздкою, перевірте, чи немає на її зовнішній поверхні свіжих патьоків бензину – навіть така мізерна його кількість може зіпсувати атмосферу салону. І найважливіше, що треба пам’ятати – тривале вдихання парів бензину призводить до отруєння.

Протічка

Якщо бензин пролляється на оббивку чи килимки, будьте готові до хімчистки або прання, адже запах цього нафтопродукту спроможний залишитися у карпеті майже назавжди. Тому переконайтесь у надійній фіксації пробки і її щільному приляганні, навіть якщо дорога недалека. Як правило, всередині кузова машини каністра хоч не дуже, але нагрівається, і підвищений тиск у тарі може спричинити протікання, на яке не було й натяку перед поїздкою. Тому бажано, щоб посудина під час перевезення стояла горловиною вгору: навіть через підвищений тиск і порушиться герметичність, назовні витисне не бензин, а тільки його випари.

Безпека

Буд ласка, не надумайте перевозити бензин у скляній тарі, адже у будь-якій подорожі є чимало чинників, через які скляна посудина може розбитись. А велика кількість рідкого пального та його випарів в об’ємі автомобільного кузова загрожує як мінімум пожежею. З тієї ж причини будь-яка каністра має бути зафіксована на своєму місці, щоб у випадку різкого маневру вона не посунулася по підлозі, не зірвала пробку і не отримала інших пошкоджень, вдарившись об щось.

Не зіпсувати бензин

Вище ми згадали запобіжні заходи проти шкоди людям і автомобілю, але ж треба подбати і про збереження самого продукту – бензину. Щоб не “збагатіти” його частками іржі, водою чи домішками старої солярки, треба бути впевненим, що каністра (чи інша тара) чиста зсередини. Підкажемо, що не кожна тара навіть за великого бажання власника дозволяє злити вміст до нуля. А значить, часто є ймовірність, що на дні порожньої посудини, приготованої вами для транспортування бензину, є залишки того, що в ній возили раніше. В сталевих ємностях до того ж всередині можуть бути продукти корозії, які обов’язково змиються вашим бензином і будуть перенесені ним у ваш бак і паливну систему.

Коротко

Коли вже нам випало жити у неспокійні часи з їхніми непередбачуваними сюрпризами, кожному автомобілістові варто мати на господарстві надійну тару для пального. Таку, що відповідає вищезгаданим вимогам і хоча б раз перевірену у ділі.