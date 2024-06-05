Бережем авто и пассажиров: как правильно перевозить бензин в машине

Превращать семейное авто в бензовоз очень не хочется, но все негативные проявления при перевозке горючего можно нивелировать. Правда, скоро этого сделать не получится, придется провести определенную подготовительную работу.

Запах

Это первое, о чем вспоминают бывалые водители, когда перед ними стоит вопрос перевозки бензина в автомобиле. Больше всего здесь жалко владельцев хэтчбеков и универсалов, имеющих общий с салоном багажник. Но в более или менее длительной поездке и к интерьеру седана запах от негерметичной канистры тоже проникнет. Слабое место любой тары для нефтепродукта – ее крышка. Даже если из нее нет заметного протекания собственно топлива, испарения из-под нее могут понемногу выходить. Особенно, если в машине (багажнике) будет жарко и давление внутри емкости повысится.

Еще один секрет: если канистру заправляли непосредственно перед поездкой, проверьте, нет ли на ее наружной поверхности свежих подтеков бензина – даже такое скудное его количество может испортить атмосферу салона. И самое важное, что нужно помнить – длительное вдыхание паров бензина приводит к отравлению.

Протечка

Если бензин прольется на обивку или коврики, будьте готовы к химчистке или стирке, ведь запах этого нефтепродукта может остаться в карпете почти навсегда. Поэтому убедитесь в надежной фиксации пробки и ее плотном прилегании, даже если дорога недалека. Как правило, внутри кузова машины канистра хоть не очень, но нагревается, и повышенное давление в таре может повлечь за собой протекание, на которое не было и намека перед поездкой. Поэтому желательно, чтобы сосуд во время перевозки стоял горловиной вверх: даже из-за повышенного давления и нарушится герметичность, наружу вытеснит не бензин, а только его испарения.

Безопасность

Пожалуйста, не вздумайте перевозить бензин в стеклянной таре, ведь в любом путешествии есть немало факторов, из-за которых стеклянный сосуд может разбиться. А большое количество жидкого горючего и его испарений в объеме автомобильного кузова грозит как минимум пожаром. По той же причине любая канистра должна быть зафиксирована на своем месте, чтобы в случае резкого маневра она не подвинулась по полу, не сорвала пробку и не получила других повреждений, ударившись о что-нибудь.

Не испортить бензин

Выше мы вспомнили меры предосторожности против вреда людям и автомобилю, но надо позаботиться и о сохранении самого продукта – бензина. Чтобы не обогатить его частицами ржавчины, водой или примесями старой солярки, нужно быть уверенным, что канистра (или другая тара) чиста изнутри. Подскажем, что не каждая тара даже при большом желании владельца позволяет слить содержимое до нуля. А значит, часто есть вероятность, что на дне пустого сосуда, приготовленного вами для транспортировки бензина, есть остатки того, что в нем возили раньше. В стальных емкостях также внутри могут быть продукты коррозии, которые обязательно смоются вашим бензином и будут перенесены им в ваш бак и топливную систему.

Кратко

Когда нам уже довелось жить в беспокойные времена с их непредсказуемыми сюрпризами, каждому автомобилисту стоит иметь в хозяйстве надежную тару для горючего. Соответствующую вышеупомянутым требованиям и хотя бы раз проверенную в деле.