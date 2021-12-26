Вагітних та жінок з малолітніми дітьми також візьмуть на військовий облік, - Міноборони
Нові норми щодо військового обліку стосуються також вагітних та жінок з малолітніми дітьми. Робота з реалізації наказу Міноборони буде проводитися до кінця 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Міністерства оборони України у Facebook.
"Вагітні жінки та/або з малолітніми дітьми теж беруться на військовий облік", - йдеться в повідомленні.
Як зазначили в прес-службі, як і у випадку чоловіків, для жінок враховуватиметься стан здоров’я людини та її сімейні обставини.
Міноборони повідомили, що робота з реалізації наказу щодо військового обліку жінок спланована до кінця 2022 року.
"До кінця 2022 року у Генеральному штабі Збройних сил України буде проведено аналіз змін кількості військовозобов’язаних-жінок, що перебувають на військовому обліку", - додали в прес-службі.
Нагадаємо, Міністерство оборони України затвердило перелік професій, представниці яких повинні стати на обов'язковий облік військовозобов'язаних. До військкоматів потрібно буде прийти жінкам-медикам, фінансистам, бухгалтерам, менеджерам, програмістам, журналістам, музикантам.