В Берегово на Закарпатье в этом году достроят больницу, которая имеет международное значение

"Больница также имеет и международное значение. В 2020 году было предложено сделать этот проект общим под патронатом президента Владимира Зеленского и Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана", - рассказал в Facebook глава области.

По его словам, сам корпус медучреждения построили давно, однако работы проводились медленно из-за нестабильного финансирования, многократной корректировки проектно-сметной документации.

Активная фаза строительства началась после включения объекта в список программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

На протяжении нескольких месяцев специалисты выполнили ряд строительно-монтажных работ, среди которых кладка внутренних стен и перегородок, замена кровли крыши, устройство системы отопления, вентиляции, кондиционирования и т.д.

"Строительные работы планируем завершить в этом году, купить мебель, медицинское оборудование и ввести объект в эксплуатацию", - сообщил Виктор Микита.