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В Берегово на Закарпатье в этом году достроят больницу, которая имеет международное значение

Автор: Наталия Гурковская

В Береговской районной больнице им. Б. Линнера на Закарпатье в этом году будет завершено строительство одного из блоков медицинского учреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Закарпатской ОГА Виктора Микиты.

"Больница также имеет и международное значение. В 2020 году было предложено сделать этот проект общим под патронатом президента Владимира Зеленского и Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана", - рассказал в Facebook глава области.

По его словам, сам корпус медучреждения построили давно, однако работы проводились медленно из-за нестабильного финансирования, многократной корректировки проектно-сметной документации.

Активная фаза строительства началась после включения объекта в список программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

На протяжении нескольких месяцев специалисты выполнили ряд строительно-монтажных работ, среди которых кладка внутренних стен и перегородок, замена кровли крыши, устройство системы отопления, вентиляции, кондиционирования и т.д.

"Строительные работы планируем завершить в этом году, купить мебель, медицинское оборудование и ввести объект в эксплуатацию", - сообщил Виктор Микита.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в рамках инициированной им программы "Большая стройка" уже построили 600 сельских амбулаторий и более 200 приемных отделений в опорных больницах.

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Большая стройка